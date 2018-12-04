Как регионы Сибири переживают резкое похолодание

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сильные морозы установились на территории сибирских регионов, по информации Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области температура опустится до 35-40 градусов ниже нуля, в Томской и Кемеровской - до 40-43 градусов ниже нуля. В школах сибирских регионов отменяют занятия, на федеральных трассах ведется патрулирование для обеспечения безопасности, а некоторым жителям Сибири удается полюбоваться редкими атмосферными явлениями в морозном воздухе.

Отмена рейсов и патрулирование трасс

В Красноярском крае установились морозы ниже 30 градусов. На федеральных трассах "Енисей" и "Сибирь" дорожные службы запустили автопатрули. Дежурные автомобили укомплектованы теплой одеждой, одеялами, валенками, термосами с горячим чаем и средствами обогрева. Как сообщило Федеральное управление автомобильных дорог "Сибуправтодор", из-за резкого похолодания дорожники будут патрулировать участки федеральных трасс каждые три часа, чтобы вовремя оказать помощь водителям, попавшим в непредвиденную ситуацию.

В Томской области, где синоптики прогнозируют морозы до минус 48 градусов до 6 декабря, отменили автобусные рейсы из-за низкой температуры воздуха. Всего под отмену попали рейсы десять направлений: шесть рейсов до города Асино, два - до Первомайского; среди них был и международный рейс до Казахстана. "Просим оформить возврат билетов через пункты продаж", - говорится в сообщении Томского автовокзала.

Внеплановые каникулы

В школах Иркутской области из-за морозов ввели актированные дни. Например, в Братске на севере региона всю неделю продержатся тридцатиградусные морозы. Ученики начальных классов могут не посещать занятия, если на улице минус 30, школьники 5-9 классов - при минус 35, а старшеклассники - при минус 40. Но в Братске даже в самые сильные морозы не случалось такого, чтобы посещаемость в школах была нулевой, рассказала ТАСС заместитель начальника департамента образования города Наталья Бочарова.

"Температурный режим в школах позволяет проводить уроки, поэтому дети ходят, ведь в семьях разные условия - кто-то может оставить ребенка дома, а кто-то нет. Мы обращаем внимание родителей и учителей на меры безопасности. Во-первых, классный руководитель и родители должны иметь ежечасное взаимодействие, чтобы понимать, где находится ребенок. Во-вторых, всегда напоминаем родителям, чтобы они одевали детей тепло, провожали их до школы. С теми детьми, которые остаются дома, учителя занимаются дистанционно, проводят онлайн-уроки, поэтому образовательный процесс не останавливается", - сказала Бочарова.

В Алтайском крае температура может опуститься в ближайшие дни до минус 33 - 39 градусов. Возможны туманы, на дорогах - гололед. Как сообщает пресс-служба администрации Алтайского края, несмотря на погодные условия, учебный процесс в школах края рекомендовано осуществлять в штатном режиме. Родители праве самостоятельно принимать решение о посещении школы ребенком. "Муниципалитетам рекомендовано организовать дистанционное обучение через информационную систему "Сетевой край. Образование" и электронную почту, либо обеспечить консультации педагогов школы", - отмечает пресс-служба.

На Таймыре морозы до 40 градусов, в связи с этим школьникам второй смены 1-4 классов в Норильске и 1-9 классов в Дудинке разрешено не посещать учебные заведения. Также мэрия Новосибирска сообщила, что при температуре минус 30 градусов и ниже, ученики 5-9 классов могут не ходить на занятия. При морозе в минус 35 градусов и ниже могут не посещать школу на законных основаниях и старшеклассники. В ведомстве отметили, что никаких оправдательных документов после пропуска занятий из-за погоды в школе требовать не должны.

Пожары в морозы

Из-за морозов жители Иркутской области начали активно пользоваться отопительным оборудованием, и зачастую это становится причиной возгорания. Например, в Братске вечером в понедельник эвакуировали больше 40 жильцов многоквартирного дома из-за пожара в одной из квартир.

"Вероятная причина пожара - короткое замыкание в результате перегрузки электрической сети. С наступлением холодов люди массово подключают приборы для обогрева помещений, не задумываясь о состоянии электросетей", - цитирует пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области заместителя начальника службы пожаротушения Братского пожарно-спасательного гарнизона Александра Суравишина.

В регионе не просто растет количество пожаров - все чаще в них гибнут дети, с начала года - 24 ребенка. Пожарные прогнозируют, что в связи с наступлением холодов возгораний и жертв станет еще больше. В связи с этим спасатели проводят рейды и объясняют жителям, что нужно уделять внимание состоянию печей, электропроводки и электрооборудования".

Ложное солнце и другие необычные явления

В Новосибирске и пригороде в ночь на 3 декабря можно было наблюдать редкое атмосферное явление, отдаленно напоминающее северное сияние - разноцветные столбы света на темном небе у горизонта.

"В условиях морозной погоды и антициклона при наличии мельчайших кристалликов льда в атмосфере бывает в зимнее время возникает гало (один из вариантов - ложное солнце) - оптическое явление, которое вызвано преломлением или отражением солнечных или даже лунных лучей от этих кристалликов", - объяснил ТАСС пресс-секретарь Западно-Сибирского УГМС Ренад Ягудин.