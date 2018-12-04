Ученые хотят ликвидировать запах свалок за счет сдерживания роста микроорганизмов

ТОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Микробиологи Томского государственного университета (ТГУ) приступили к разработке метода сдерживания роста бактерий, обитающих на свалках и выделяющих газ с неприятным запахом - сероводород. Об этом ТАСС рассказала завкафедрой биологического института ТГУ Ольга Карначук.

"Бытовой мусор, отходы свиноферм и птицефабрик при разложении образуют сероводород, один из основных компонентов неприятного запаха, связанного со свалками. Его продуцируют сульфатвосстанавливающие бактерии, которые используют сульфат для питания. Сегодня известно несколько сотен видов сульфатвосстанавливающих бактерий, относящихся к различным эволюционным группам, но какие из них живут на свалках, до сих пор никто не изучал", - рассказала сотрудник ТГУ.

Микробиологи выяснят это при помощи молекулярно-генетического анализа. "На начальном этапе мы будем производить отбор проб и выделять ДНК микроорганизмов, что поможет идентифицировать их. В этом микробиологам помогут сотрудники ФИЦ Биотехнологии РАН, которые являются признанными специалистами в области секвенирования ДНК", - сказала Карначук.

По ее словам, затем, определив по генетическому следу виды сульфатвосстанавливающих бактерий, которые обитают на Томском полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), ученые займутся выделением этих микроорганизмов из проб. Исследование особенностей бактерий поможет разработать технологию борьбы с ними.

Микробиологи подберут ингибиторы, которые будут сдерживать размножение бактерий, выделяющих сероводород. Проект рассчитан на три года и к осени 2021 года ученые будут готовы предложить технологию борьбы с этими бактериями.