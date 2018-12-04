Первый в РФ участок национального лесного наследия появится в Иркутской области

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый в России участок леса со статусом национального лесного наследия площадью более ста тысяч гектаров появится в Иркутской области. Об этом во вторник сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF).

"WWF и другие природоохранные организации России подписали с компанией "Группа "Илим" соглашение о намерении создать первый в стране объект национального лесного наследия - выбранный участок площадью более ста тысяч гектаров находится в пределах аренды компании на территории Катангского лесничества в Иркутской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после получения участком статуса лесного наследия он будет защищен от промышленных рубок, но при этом на его территории можно будет охотиться, рыбачить, собирать грибы и ягоды.

Общественный совет Рослесхоза и WWF с 2012 года предлагали придавать лесам особый правовой статус - как менее затратный вариант по сравнению с созданием традиционных особо охраняемых зон. Леса, не подвергавшиеся значительным антропогенным нарушениям, сохраняют экосистему местности и ее биологическое разнообразие - растений, животных и естественные связи между ними, отмечают в WWF.

Выделение такого типа особо защитных участков леса как объектов национального лесного наследия было законодательно закреплено Минприроды РФ в новой редакции лесоустроительной инструкции, вступившей в силу 4 мая 2018 года.