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Около 450 млн рублей направят на обновление трех театров в Новосибирской области

Запланирована модернизация и реконструкция театра "Глобус", новосибирского "Театра кукол" и драматического театра "На окраине" в Карасуке

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области до 2024 года направят на реконструкцию и модернизацию трех театров региона около 450 млн рублей. Работы будут финансироваться в рамках национального проекта "Культура", сообщил во вторник в ходе заседания в правительстве региона министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

"[Запланирована] модернизация и реконструкция трех театров. Это театр "Глобус", "Театр кукол" (Новосибирск) и реконструкция городского драматического театра "На окраине" города Карасука. На это запланировано 446 млн рублей", - сказал он.

Новый национальный проект "Культура" включает три направления в рамках подпроектов "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Решетников уточнил, что на направление "Культурная среда" до 2024 года в Новосибирской области планируется направить 1 млрд 105 млн рублей. Направление "Творческие люди" потребует финансирование в размере 507 млн рублей, "Цифровая культура" - 31,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области планируют до 2024 года направить на реализацию нового национального проекта "Культура" 1 млрд 643 млн рублей из средств федерального и регионального бюджетов. По итогам реализации нацпроекта к концу 2024 года количество посещений организаций культуры в регионе должно возрасти на 15%, а число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - в пять раз. Запланированы создание, реконструкция и капитальный ремонт объектов организаций культуры, оснащение их современным оборудованием, повышение квалификации творческих и управленческих кадров, грантовая поддержка любительских творческих коллективов, некоммерческих организаций, создание виртуальных концертных залов и выставочных проектов.

Теги
РоссияНовосибирская область
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