На Кубок Анны Богалий в Новосибирск приедут юные биатлонисты из 27 регионов

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Всероссийские соревнования среди юных биатлонистов "Кубок Анны Богалий - SKIMiR" стартуют 13 декабря в Новосибирске. Соревнования будут проходить в седьмой раз и второй раз за год - в Новосибирской области, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

"В этом году в декабре седьмой раз уже Кубок Анны Богалий будет проводиться на территории Новосибирской области как один из этапов. <…> Традиционно это будет наш биатлонный комплекс, традиционно будет аншлаг. Мы вынуждены ограничивать количество участников 500 спортсменами, чтобы было более комфортно, чтобы было все организовано с большой буквы, собственно говоря, как всегда это происходит", - сказал Ахапов. Он напомнил, что в феврале один из этапов соревнований проходил в Новосибирской области.

Инициатор соревнований Анна Богалий рассказала, что в новом сезоне в соревнованиях будут участвовать спортсмены в возрасте от 10 до 17 лет из 27 регионов России, а также из Казахстана. В программе первого этапа - спринтерские и индивидуальные гонки, эстафеты. В рамках Кубка пройдут образовательные семинары и мастер-классы для тренеров, их проведут психологи, спортсмены и представители антидопинговой лаборатории.

В новом сезоне ожидаются несколько новшеств: в соревнования добавят желтые майки лидеров, которые можно будет получить на этапе спринта - бега на короткие дистанции. На второй день соревнований, во время индивидуальных гонок, лидеров спринта можно будет отличить по этим майкам. Для участников соревнований концерн Калашникова - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия - адаптировал к низкотемпературному и влажному климатам пневматическую винтовку, ранее известную как БИ 7-5. Она станет официальным оружием, предоставляемым организаторами Кубка для юных участников.

"Кубок Анны Богалий - Skimir" - первые в России детские соревнования, созданные по правилам и принципу этапов Кубка мира по биатлону. Новосибирск является родиной этого проекта, именно здесь в 2013 году состоялся самый первый Кубок. В этом году организаторы ожидают суммарно более 2000 участников.

Анна Богалий - автор и идейный вдохновитель соревнований, российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, заслуженный мастер спорта России, член сборной России по биатлону с 2000 года. Завершила спортивную карьеру в 2012 году, после чего организовала детские спортивные состязания по биатлону.