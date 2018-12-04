Синоптики обещают морозы до 50 градусов в Восточной Сибири

КРАСНОЯРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сибирский антициклон в среду принесет аномальные морозы в Красноярский край, где в центральных районах температура будет доходить до 50 градусов ниже нуля. Об этом сообщил ТАСС во вторник сотрудник Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"По центральным районам Красноярского края местами ожидается сильный мороз до 40-45 градусов ниже нуля, в Красноярске - до 38, на севере центральных районов - до 50. Это градусов на двадцать ниже нормы. Морозы связаны с антициклоном", - сказал собеседник агентства.

Местные энергетики сообщили о готовности к холодам: на всех тепловых электростанциях имеется запас топлива, необходимый для работы в период пиковых минусовых температур. "Сформирован сверхнормативный запас материалов, которые могут потребоваться при возникновении каких-либо внештатных ситуаций. Оперативные службы предприятия переведены на усиленный режим работы", - сказал директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Аномальные холода придут и в соседнюю Иркутскую область. По данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, среднесуточная температура воздуха в областном центре будет на 7-13 градусов ниже средних многолетних значений. В ближайшие сутки столбик термометра в городе опустится до 24 градусов днем и до 29 градусов ночью. По области местами будет до минус 39 днем и до минус 46 ночью.