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Омские полицейские задержали женщину, отказавшуюся от воспитания четырех малолетних детей

По данным полиции, жительница Омска также бросила полуторагодовалую дочь одну в квартире, в результате девочка выпала со второго этажа из окна

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Омской области, отказавшуюся от воспитания четырех малолетних детей и бросившую полуторагодовалую дочь одну в квартире, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе регионального УМВД.

В результате девочка выпала со второго этажа из открытого окна квартиры, в которой полицейские нашли документы на всех детей и записку женщины об отказе принимать участие в их воспитании.

"В отдел полиции доставлена мать четверых малолетних детей, разыскиваемая правоохранителями с 20 ноября 2018 года. Сотрудниками полиции проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью лишения женщины родительских прав в отношении четырех детей", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве ТАСС уточнили, что 19 ноября на улице была обнаружена полуторагодовалая девочка без верхней одежды, выпавшая из окна квартиры на втором этаже. В самой квартире были обнаружены документы на четырех детей и записка, в которой многодетная отказывается от их воспитания. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Оставление в опасности". Остальные трое детей в это время находились в профилактории.

В полиции уточнили, что полуторагодовалая девочка помещена в специализированное детское учреждение, ее здоровью ничто не угрожает. Еще трое детей - девочки 4 и 6 лет и трехлетний мальчик - проходят лечение в профилактории.

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