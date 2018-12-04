Депутаты Усть-Илимска одобрили инициативу об отставке мэра

ИРКУТСК, 4 декабря. /ТАСС/. Большинство депутатов думы города Усть-Илимска Иркутской области поддержали инициативу фракции партии "Единая Россия" отправить мэра Вакиля Тулубаева в отставку. Во вторник подписанная 14 депутатами инициатива зарегистрирована в думе, губернатору Сергею Левченко направлено обращение с просьбой обозначить свою позицию, сообщил ТАСС член фракции Арсений Чихирьков.

"Обращение с инициативой подписано 14 депутатами [из 19]. Это, скорее, уже признак того, что будет и кворум при рассмотрении вопроса об отставке на заседании городской думы, если никто не изменит позицию, и само решение будет принято. Губернатору уже ушел запрос по его мнению [об этой инициативе]", - сказал Чихирьков.

Как сообщалось ранее, во вторник фракция "Единой России" в думе Усть-Илимска собирала подписи депутатов под инициативой за отставку мэра города. В частности, ему ставят в вину ошибки в исполнении программы расселения ветхого и аварийного жилья - город построил для переселенцев больше домов, чем было нужно, из-за чего остались пустующие площади. Теперь Усть-Илимск должен возместить Фонду содействия рефомированию ЖКХ 20 млн рублей.

Депутаты также недовольны доведением до предбанкротного состояния единственной муниципальной аптеки, потерей финансовой поддержки из областного бюджета из-за несвоевременного заключения контрактов с подрядчиками на ремонт дорог. По словам Чихирькова, мэр не приходит на заседания думы и игнорирует попытки депутатов с ним встретиться. С Вакилем Тулубаевым ТАСС связаться не удалось, в его приемной пояснили, что мэр находится в отпуске.

Усть-Илимск - промышленный город на севере Иркутской области, его население составляет 82,5 тыс. человек. Вакиль Тулубаев в 2014 году избрался в думу города от партии "Единая Россия", в 2015 году отказался от депутатского мандата в связи с победой на выборах мэра.