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Шесть человек пострадали в столкновении четырех автомобилей на трассе под Новосибирском

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, где поочередно столкнулся с тремя Toyota

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Крупное ДТП произошло во вторник днем на трассе в Искитимском районе Новосибирской области. При столкновении четырех автомобилей пострадали шесть человек, все они госпитализированы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Водитель Nissan находится в тяжелом состоянии. Характер повреждений еще пятерых пострадавших сейчас оценивают медики. Все шестеро госпитализированы", - сказал собственник агентства.

По данным пресс-службы полиции, во вторник около 14:40 по местному времени (10:40 мск) в Искитимском районе на 50-м км трассы Р-256 столкнулись четыре легковых автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan, следовавший со стороны Новосибирска, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где поочередно столкнулся с тремя Toyota.

В результате ДТП пострадали водители Nissan и одного из автомобилей Toyota, а также четыре пассажира этих иномарок. Движение на данном участке трассы затруднено. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые осуществляют регулирование дорожного потока автомобилей. В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В момент аварии в Искитимском районе наблюдалась морозная, но ясная погода, без осадков. Дорога очищена от снега.

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