Новые кинотеатры появятся во всех районах Новосибирской области к 2025 году

Минимальная зарплата в Томской области вырастет до 11,2 тыс. рублей в 2019 году

Глава региона Сергей Жвачкин отметил, что компании добавят к минимальной зарплате все положенные по закону районные коэффициенты и северные надбавки

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