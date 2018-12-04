Новые кинотеатры появятся во всех районах Новосибирской области к 2025 году

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области к 2025 году намерены открыть кинотеатр в каждом районе региона в рамках реализации нацпроекта "Культура" и при поддержке Фонда кино. Таким образом, количество кинозалов в населенных пунктах области с численностью населения до 500 тыс. человек достигнет 30, сообщил во вторник на заседании правительства региона министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.
Сейчас, по данным Минкультуры региона, в районах области работает 12 кинотеатров. По программе Фонда кино в новых кинозалах показы отечественных фильмов должны составлять не менее 50% всего проката в квартал.
"Мы планируем создание условий для показа национальных кинофильмов в 18 кинозалах. <...> Мы еще должны открыть 18, чтобы у нас с вами было ровно 30 районов - в каждом районе будет кинотеатр", - сказал Решетников.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Новосибирской области, на открытие одного кинозала Фонд кино выделяет 5 млн рублей на безвозмездной основе. При этом объем средств на эти цели по нацпроекту пока не уточняется.
Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области до 2024 года планируют направить 1 млрд 643 млн рублей на реализацию нацпроекта "Культура" за счет средств федерального и регионального бюджетов. Ожидается, что к концу 2024 года количество посещений организаций культуры в регионе вырастет на 15%, а число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры - в пять раз. Запланированы создание, реконструкция и капремонт объектов организаций культуры, оснащение их современным оборудованием, повышение квалификации кадров, а также грантовая поддержка любительских коллективов, некоммерческих организаций и создание виртуальных концертных залов и выставочных проектов.