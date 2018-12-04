Томская область договорилась с компаниями региона о росте минимальной зарплаты в 2019 г.

ТОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда в Томской области вырастет с 1 января 2019 года и в зависимости от района будет варьироваться от 14 тыс. 664 руб. для юга региона до 24 тыс. 816 руб. для севера, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение, предусматривающее повышение минимальной зарплаты в регионе, подписали во вторник губернатор Томской области Сергей Жвачкин, глава областной федерации профсоюзов Петр Брекотнин и представители крупнейших компаний-работодателей.

"С Нового года вырастет минимальная зарплата в Томской области. На это потребуется 57 миллионов рублей, и мы уже предусмотрели средства в бюджете области и муниципалитетов. Речь идет именно о минимальной заработной плате, которая рассчитывается на предприятиях для применения производственных повышающих коэффициентов - за стаж, квалификацию, ненормированный рабочий день, особые условия труда и прочее", - сказал Жвачкин на церемонии подписания.

По данным областной администрации, увеличение минимальной зарплаты коснется более 18 тысяч человек.

Последний раз размер минимальной оплаты труда в Томской области повышался в мае 2018 года. Тогда он вырос до 14,5 (для южных районов) - 24,5 тыс. рублей (для севера региона) с 12,3 тыс.- 20,8 тыс. руб.

По данным местной администрации, с 1 января 2019 года минимальная зарплата в Томске, а также Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах составит 14 тыс. 664 руб., в Северске - 16 тыс. 920 руб., а в Тегульдетском, Молчановском, Бакчарском и Кривошеинском районах - 20 тыс. 309 руб.

В северных районах области - Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском и Чаинском, а также в городе Кедровый - минимальная зарплата вырастет до 22 тыс. 560 руб., в Александровском районе и в Стрежевом - до 24 тыс. 816 руб.