Льготная ипотека для молодых специалистов Новосибирской области появится в 2019 году

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Льготные условия для получения ипотечного кредита, которые предполагают отсутствие первоначального взноса, появятся для молодых специалистов в Новосибирской области в 2019 году. Об этом во вторник в ходе заседания в правительстве региона сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее на территории Новосибирской области действовала программа по предоставлению ипотеки на льготных условиях для молодых семей, военных, ученых и учителей, однако данные меры были отменены из-за недостатка финансирования. Летом 2018 года министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт сообщал, что власти региона планируют вернуть подобные меры поддержки покупки жилья, в том числе и через субсидирование процентной ставки по ипотеке.

"Действительно, мы в 2019 году запускаем два проекта для создания условий молодым специалистам. Это льготная ипотека, вопрос о которой обсуждается в заксобрании, в бюджет 2019 года мы средства на эти цели внесли. <…> В будущем году мы планируем запустить ипотечный продукт для работников бюджетных сфер, в том числе и для работников культуры, которые смогут себе позволить оформить ипотеку без первоначального взноса", - сказал Травников.

Он добавил, что также для молодых специалистов региона в будущем году появится возможность получить служебное жилье, которое власти планируют предоставлять в первую очередь для тех, кто будет работать в сельской местности.

По данным Сибирского главного управления Банка России, ипотека остается самым быстрорастущим сегментом кредитного рынка, в том числе и для Новосибирской области. С января по сентябрь в Сибири было выдано в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, совершено почти 150 тыс. сделок.