Минимальная зарплата в Томской области вырастет до 11,2 тыс. рублей в 2019 году

ТОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Минимальная заработная плата в Томской области вырастет до 11,2 тыс. рублей с января 2019 года. Соответствующее соглашение подписал губернатор региона Сергей Жвачкин, сообщает пресс-служба областной администрации.

Помимо губернатора, соглашение также подписали председатель Федерации профсоюзных организаций региона Петр Брекотнин, президент Союза строителей области Сергей Звонарев, глава Союза томских лесопромышленников и лесоэкспортеров Антон Начкебия, руководитель Межотраслевого производственного объединения работодателей Кирилл Новожилов, президент Томской ассоциации пищевиков Артем Багреев, председатель регионального объединения работодателей агропромышленного комплекса Геннадий Сергеенко и глава Томской торгово-промышленной палаты Марина Ускова.

"С 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Томской области вырастет до 11 тыс. 280 рублей, при этом руководители всех организаций добавляют к минимальной зарплате все положенные по закону районные коэффициенты и северные надбавки", - приводит пресс-служба слова Жвачкина.

По его словам, в областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах с будущего года минимальная зарплата составит 14,6 тыс. рублей с учетом надбавок. В Северске - почти 17 тыс. рублей, в Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском и Тегульдетском районах - 20,3 тыс. рублей. В Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском, Чаинском районах и в городе Кедровом - 22,5 тыс. рублей. В Александровском районе и в Стрежевом - 24,8 тыс. рублей.

"Речь идет именно о минимальной заработной плате, которая рассчитывается на предприятиях для применения производственных повышающих коэффициентов - за стаж, квалификацию, ненормированный рабочий день, особые условия труда и прочее", - уточнил глава региона.

По данным пресс-службы, повышение зарплаты затронет почти 18 тыс. жителей региона. На повышение зарплат власти направят 57 млн рублей из областного и муниципального бюджетов.