Зрителям кинотеатров Кузбасса начнут показывать ролики об эвакуации при пожаре

4 декабря законопроект, вносящий изменения в правила противопожарного режима в РФ, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Им предлагается обязать руководителей кинотеатров проводить перед сеансами инструктаж о мерах пожарной безопасности, запретить в магазинах выгрузку товаров по эвакуационным путям, а палаты для пациентов в тяжелом состоянии и детей в больницах размещать преимущественно на первых этажах зданий.

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Кемеровской области совместно со спасателями намерены в ближайшее время подготовить информационные ролики об эвакуации в случае пожара. Видео планируют транслировать во всех кинотеатрах региона перед началом сеансов, сообщил в среду губернатор области Сергей Цивилев на своей странице в "ВКонтакте".

"МЧС предложило законопроект о проведении в кинотеатрах перед сеансами инструктажа о мерах пожарной безопасности. Любые изменения, которые помогут спасти жизни и здоровье наших людей, считаю важными и полезными. Кузбасс не понаслышке знаком с последствиями пожаров, поэтому поддерживаем инициативу МЧС обеими руками. Со спасателями Кузбасса в ближайшие дни разработаем информационные ролики и запустим во всех кинотеатрах региона", - написал он.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, унесший жизни 60 человек, из них 37 детей. Погибли, в том числе посетители кинозала, расположенного в ТЦ. После ЧП бывший тогда главой МЧС РФ Владимир Пучков предложил кинотеатрам информировать зрителей о мерах пожарной безопасности. Некоторые сети в инициативном порядке стали проводить перед сеансами инструктажи.