{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Зрителям кинотеатров Кузбасса начнут показывать ролики об эвакуации при пожаре

Глава региона Сергей Цивилев отметил, что считает важными и полезными любые изменения, которые помогут спасти жизни и здоровье людей

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Кемеровской области совместно со спасателями намерены в ближайшее время подготовить информационные ролики об эвакуации в случае пожара. Видео планируют транслировать во всех кинотеатрах региона перед началом сеансов, сообщил в среду губернатор области Сергей Цивилев на своей странице в "ВКонтакте".

4 декабря законопроект, вносящий изменения в правила противопожарного режима в РФ, был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Им предлагается обязать руководителей кинотеатров проводить перед сеансами инструктаж о мерах пожарной безопасности, запретить в магазинах выгрузку товаров по эвакуационным путям, а палаты для пациентов в тяжелом состоянии и детей в больницах размещать преимущественно на первых этажах зданий.

"МЧС предложило законопроект о проведении в кинотеатрах перед сеансами инструктажа о мерах пожарной безопасности. Любые изменения, которые помогут спасти жизни и здоровье наших людей, считаю важными и полезными. Кузбасс не понаслышке знаком с последствиями пожаров, поэтому поддерживаем инициативу МЧС обеими руками. Со спасателями Кузбасса в ближайшие дни разработаем информационные ролики и запустим во всех кинотеатрах региона", - написал он.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, унесший жизни 60 человек, из них 37 детей. Погибли, в том числе посетители кинозала, расположенного в ТЦ. После ЧП бывший тогда главой МЧС РФ Владимир Пучков предложил кинотеатрам информировать зрителей о мерах пожарной безопасности. Некоторые сети в инициативном порядке стали проводить перед сеансами инструктажи.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
Первые сибирские морозы привели к перебоям с теплом и отмене междугородних автобусов
Нарушения теплоснабжения зафиксированы сразу в трех регионах
Читать полностью