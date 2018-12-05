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Пожарные эвакуировали 96 человек из горящей школы в Иркутской области

По данным спасателей, пострадавших нет

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 96 человек из школы в поселке Алексеевск Иркутской области, в которой произошел пожар. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе регионального управления МЧС.

"Сообщение о пожаре поступило сегодня в 11:30 (6:30 мск). Пожар начался на втором этаже деревянного двухэтажного здания средней общеобразовательной школы поселка Алексеевск Киренского района. Горение происходит внутри здания с выходом на кровлю. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тушение осложняется отсутствием воды и прямым сообщением с районным центром через реку Лена. Для подкрепления группировки пожарных принято решение о направлении личного состава из города Киренска. К тушению привлечена инженерная и вспомогательная техника местных предприятий для подвоза воды.

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