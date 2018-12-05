Иркутская ГЭС увеличит пропуск воды из-за повышения ее уровня в Байкале

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Росводресурсы в связи с повышением уровня воды в Байкале установили новый режим расходов для Иркутской ГЭС, увеличив его до 2,2 тыс. кубометров в секунду. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе компании "Евросибэнерго - гидрогенерация" (управляет Ангарским каскадом ГЭС).

Как сообщалось, ученые прогнозируют зимние наводнения в Иркутской области из-за повышения уровня воды в Байкале. Минимизировать угрозу можно, если в ноябре - декабре увеличить пропуск воды через Иркутскую ГЭС, а в январе - феврале уменьшить. По данным Росводресурсов, уровень воды в Байкале находится на отметке 456,85 метров.

"Для Иркутской ГЭС установили [режим] на уровне 2,2 тыс. [кубометров в секунду]. До этого пропуск воды был на уровне 2 тыс. кубометров. Но это не значит, что сейчас ГЭС будет пропускать ровно столько, сколько установила комиссия. Есть границы, и 2,2 тыс. кубометров в секунду - это [верхняя] граница", - уточнили в пресс-службе.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, которая вытекает из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения станции образуют Иркутское водохранилище.

Уровень самого глубокого в мире озера считается безопасным, если находится не ниже отметки 456 метров и не выше 457 метров в тихоокеанской системе высот. С 2014 года наблюдался период экстремального маловодья на Байкале, из его острой фазы озеро вышло в 2018 году. В маловодный период расходы Иркутской ГЭС были минимальными - 1,25-1,3 тыс. кубометров в секунду, увеличивать их начали в ноябре.