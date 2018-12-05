Первые сибирские морозы привели к перебоям с теплом и отмене междугородних автобусов

ТАСС, 5 декабря. Пришедшие в Сибирь 30-градусные морозы привели к авариям на теплотрассах, а также к отменам школьных занятий и междугородних автобусных рейсов. Из-за холодов военнослужащие скорректировали программы подготовки, в северных поселках местные жители топят печи по ночам, а неравнодушные горожане собирают помощь для замерзающих животных в приютах.

Военная подготовка

Из-за сильных морозов в Сибири командование 41-й общевойсковой армии ЦВО внесло изменения в программу боевой подготовки. "Занятия с военнослужащими по призыву максимально перенесены с полигонов на приказарменные фонды и учебные классы. С личным составом проводятся дополнительные занятия по оказанию первой помощи при обморожениях различных степеней", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЦВО.

Среднесуточная температура воздуха в районах дислокации соединений и войсковых частей 41-й армии составляет 30-35 градусов мороза. "На полевых объектах работают пункты обогрева личного состава. Также сокращены построения на открытом воздухе", - подчеркнули в пресс-службе.

Проблемы с подачей тепла

Сразу в трех регионах Сибири из-за сильных морозов зафиксированы нарушения теплоснабжения. Около 600 человек, проживающих в 23 многоквартирных домах, остались без тепла в городе Змеиногорск Алтайского края, где в среду утром произошел прорыв на теплотрассе. Из-за разрегулировки системы теплоснабжения нарушена подача теплоэнергии в три жилых дома в Кировском районе Новосибирска. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красноярского филиала Сибирской генерирующей компании, из-за аварии теплопроводе была ограничено теплоснабжение и в трех пятиэтажных домах в Красноярске.

Страдают от холодов и животные: в иркутском кошачьем приюте "Томасина", который обогревается в основном от электричества, из-за проблем с подачей электроэнергии погибли восемь животных. "У нас два дня подолгу не было света, на улице стоял большой минус, а у меня ослабленные животные, которые находились на лечении. Восемь животных погибло из-за холода", - рассказала ТАСС владелица приюта Анастасия Илдиз. По ее словам, размещенный в соцсетях пост так впечатлил людей, что приют, который в холода спасает пострадавших от мороза бездомных животных, за полдня собрал деньги на покупку дизельного генератора.

В удаленных населенных пунктах, где нет централизованного теплоснабжения, в антициклон особо тяжело приходится кочегарам. Как рассказал ТАСС директор школы в поселке Волочанка на Таймыре Денис Теребихин, чтобы пережить морозы, нужно безотрывно следить за печью в кочегарной. "Необходимо вставать за ночь три-четыре раза, чтобы подбросить уголь... При морозах под минус 50 одну-две минуты недосмотрел - и конец и школе и котельной", - сказал он.

Отмена автобусных рейсов

В Кемеровской области из-за морозов пришлось отменить около 15 междугородных автобусных рейсов. "Часть рейсов выполняется парными автобусами, то есть когда по одному направлению выдвигаются сразу два автобуса для подстраховки. Также отменен ночной рейс со среды на четверг из Кемерово в Белокуриху (Алтайский край), ночной рейс на Красноярск пойдет двумя автобусами. В такие сильные морозы мы просим пассажиров по возможности воздержаться от дальних поездок", - сказали ТАСС в "Кузбасспассажиравтотрансе".

Почти 20 рейсов были отменены и на автовокзале в Томске.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, морозы в Сибири продержатся как минимум до субботы. В Томской и Кемеровской областях 5 и 6 декабря температура воздуха составит минус 40-43 градуса. В Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай в эти дни ночью будет около минус 30 градусов, днем - 20-25 градусов мороза.