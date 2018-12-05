Глава ювелирной компании в Новосибирске получил условный срок за хранение слитков золота

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Новосибирска в среду признал руководителя ювелирной компании "Золото Сибири" Михаила Чернова виновным в незаконном хранении 2 кг золота в слитках. Он приговорен к двум годам лишения свободы условно, сообщается в среду в пресс-релизе прокуратуры Новосибирской области.

"Сегодня, 5 декабря, Октябрьский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовном делу в отношении 48-летнего жителя Новосибирска Михаила Чернова. Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал Чернова виновным и назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы (условно с испытательным сроком 2 года)", - сообщает ведомство.

Чернов признан виновным по ч. 1 ст. 191 УК РФ ("Незаконные сделка с драгоценным металлом и хранение драгоценного металла, совершенные в крупном размере"). В суде установлено, что он является руководителем ООО "Золото Сибири", которое специализируется на скупке ювелирных изделий, бывших в употреблении, оптовой торговле ювелирными изделиями, драгоценными металлами и их переработке. Установлено, что с 17 апреля 2018 года по 20 апреля 2018 года, находясь в помещении компании, Чернов незаконно приобрел у неустановленного продавца 11 слитков сплава золота массой более 2 кг, после чего незаконно хранил их.

В прокуратуре пояснили, что, согласно законодательству, на территории Российской Федерации запрещен свободный оборот драгоценных металлов, в том числе не подлежат скупке драгоценные металлы в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях и отходах производства и потребления.

Благодаря работе оперативных сотрудников УФСБ России по Новосибирской области незаконная деятельность была пресечена, а слитки золота изъяты. Согласно выводам эксперта, сплав в виде слитков не относился к ювелирным, бытовым или промышленным изделиям либо лому из этих изделий, а также не являлся ювелирным сплавом.

Вину в совершенном преступлении Чернов не признал.