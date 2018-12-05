Омский Минобр проводит проверку по информации о травле мальчика в школе

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство образования Омской области организовало служебную проверку по поступившей информации о травле школьника классным руководителем и директором гимназии, сообщила в среду журналистам пресс-служба ведомства.

Ранее мама восьмиклассника в социальных сетях рассказала, что классный руководитель класса 8 "1" и директор гимназии № 62 якобы организовали травлю ее сына за то, что он из-за плохого самочувствия не стал вместо урока технологии чистить снег и ушел домой и на следующий день, как показалось педагогу, пытался записать на диктофон публичные разбирательства "проступка". В результате травли у ребенка были диагностированы тахикардия и невроз, и ему было выдано направление на госпитализацию в неврологический стационар. Руководство же школы требует, чтобы он сменил образовательное учреждение.

"Действиям руководства школы дадут соответствующую оценку, будут разбираться, что было первопричиной такого поведения. В образовательной организации инициирована служебная проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие управленческие решения", - сказали в пресс-службе.

В Минобре считают, что подобные ситуации должны решаться на школьном уровне. "Но когда администрация и педагоги не слышат, не чувствуют детей, то конфликты принимают уродливые формы, и родители оказываются беззащитными перед подобным поведением и отношением. Интересы ребенка должны быть на первом месте в этой истории, его эмоциональное состояние и пожелания сейчас приоритетны", - отметили в ведомстве. Представитель министерства уточнил ТАСС, что, на его взгляд, запись учеником разговора на диктофон не является оскорблением и нарушением школьных правил, "если, конечно, об этом предупреждают".

Он отметил, что в настоящий момент речи о смене ребенком школы не идет. С мальчиком будут работать областные психологи, а в образовательной организации будет проведена исследовательская и коррекционная психологическая работа с детским коллективом и педагогами с целью восстановления благоприятной психоэмоциональной среды для него. "Главное - помочь ребенку, настроить его на позитив, решить психологические проблемы, пройти реабилитацию, вернуть его в детский и педагогический коллектив", - подчеркнули в Минобре.

По словам матери, камнем преткновения в конфликте стало то, что классной руководительнице показалось, что ее сын пытался записать на телефон устроенное публичное разбирательство его "проступка". Учитель сочла это оскорблением и в ультимативной форме отказалась проводить уроки в классе, пока ребенок не извинится. Директор гимназии также занял сторону учителя, отказался обсуждать сложившуюся ситуацию и стал настаивать на переводе в другую школу. Классный руководитель настроила против мальчика и его мамы и других родителей и детей, которые стали вынуждать их поменять образовательное учреждение.