На трассе в Новосибирской области из-за морозов сломался автобус в Казахстан

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Междугородний автобус, выполнявший рейс Новосибирск - Павлодар (Казахстан), утром в среду из-за морозов ниже 30 градусов застрял на трассе. Пассажиров было решено вывезти другим автобусом на автовокзал ближайшего населенного пункта, сообщается в среду на сайте ОАО "Новосибирскавтодор".

"Сегодня около 7 утра помощь потребовалась 25 пассажирам автобуса Новосибирск - Павлодар. На 25 км трассы K-17 автобус остановился на обочине из-за того, что замерзло топливо. Сообщение об этом поступило в Ордынское дорожное ремонтно-строительное управление. На место происшествия выехал мастер - осмотрев автобус, он связался с администрацией Кочковского района, где было принято решение отправить за пассажирами другой автобус и доставить их на автовокзал в р. п. Кочки, а автобус на ремонт", - говорится в сообщении.

В Новосибирской области с 4 декабря установилась морозная погода с температурой воздуха до 30-35 градусов ниже нуля. Из-за морозов специалисты ОАО "Новосибирскавтодор" все чаще оказывают помощь на дорогах области. Основная причина обращений - замерзшее топливо и поломка транспортного средства, а также съезд в кювет, попадание воздуха в топливную систему и севший аккумулятор. Чаще всего помощь оказывалась в Коченевском, Мошковском и Черепановском районах.

За первые 5 дней декабря специалисты ОАО "Новосибирскавтодор" 34 раза оказывали помощь водителям, в том числе 18 раз за последние сутки.

Генеральный директор ОАО "Новосибирскавтодор" Роман Власов отметил, что диспетчерская служба круглосуточно следит за ситуацией на обсуживаемых участках автодорог и готова оказывать помощь, но все же рекомендовал водителям в сильные морозы воздержаться от дальних поездок.