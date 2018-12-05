В Вихоревке отключили холодную воду из-за перемерзания трубопровода

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Больница, два детских сада и 13 жилых домов остались без холодной воды в городе Вихоревка Иркутской области из-за перемерзания трубопровода. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального правительства.

"В результате сильных морозов, а ночью в Вихоревке температура наружного воздуха опустилась до минус 43 градусов, произошло перемерзание участка трубопровода диаметром 150 мм. Без водоснабжения оказались 13 жилых домов, городская больница, два детских сада. Проводятся работы по отогреву и восстановлению трубопровода, задействовано 15 человек, четыре единицы техники", - говорится в сообщении.

Организован подвоз питьевой воды жителям домов и в учреждения социальной сферы. Когда предполагается устранить проблему, пока не сообщается. В пресс-релизе уточняется, что вихоревская котельная "Водогрейная", из-за высокого износа которой в городе регулярно возникают перебои в подаче горячей воды и отопления, работает в штатном режиме.

Зимой 2016 года в Вихоревке, где живет 21 тыс. человек, был сорван отопительный сезон из-за выхода из строя котельной "Водогрейная". Она отапливает около 40% жилых домов и ряд соцобъектов. В связи с тем, что на теплоисточнике постоянно возникают проблемы, в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело о халатности.

В декабре того же года министр ЖКХ Иркутской области Андрей Капитонов был отправлен в отставку. В мае 2017 года губернатор Сергей Левченко отправил в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города".