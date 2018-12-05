В Змеиногорске возобновили прерванную из-за аварии подачу тепла в дома

БАРНАУЛ, 5 декабря. /ТАСС/. Подача тепла в дома 606 жителей города Змеиногорска, нарушенная из-за аварии, возобновлена, специалисты продолжают устранять прорывы, возникшие из-за морозов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе администрации региона.

Ранее сообщалось, что в Змеиногорске, где проживают около 10,5 тыс. человек, в среду утром произошла авария на теплотрассе, из-за чего температура в домах 606 человек упала до 14-16 градусов при температуре на улице минус 26 градусов. Проблемы начались еще 23 ноября - после коммунальной аварии без водоснабжения остались около 2 тыс. домов, без тепла - около 250 домов. В город направлена комиссия во главе с замминистра строительства, транспорта и ЖКХ региона, начальником управления ЖКХ Андреем Голубцовым, в настоящее время она работает на месте.

"Порывы на теплосетях контура котельной № 4 устраняются, подача тепла возобновлена, параметры теплоносителя повышаются. Ликвидация аварии на теплосетях Змеиногорска находится на контроле у администрации Змеиногорского района и правительства края. Глава района ввел режим повышенной готовности", - сообщили в ведомстве.

К ликвидации аварии участвуют специалисты муниципального "ЖКХ Змеиногорского района". Привлечены бригады из соседних территорий. Энергетические организации - "Алтайкрайэнерго" и филиалом "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" направили шесть своих бригад в помощь коллегам, а также 9 тепловых пушек. Также, для поддержания температурного режима из Барнаула и Рубцовска в Змеиногорск направлены дополнительные тепловые пушки.

По данным правительства края, котельные Змеиногорска работают в штатном режиме. Руководит работами на месте происшествия замминистра строительства и ЖКХ. В город направлена оперативная группа ГУ МЧС по региону.