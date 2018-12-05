Глава Немецкой ассоциации археологов получил звание почетного доктора новосибирского вуза

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Немецкой ассоциации археологов и самой крупной культурной организации Германии - Фонда прусского культурного наследия - Герман Парцингер получил в среду звание почетного доктора Новосибирского государственного университета (НГУ), передает корреспондент ТАСС с церемонии присуждения.

Парцингер сотрудничает с сибирскими археологами более 20 лет, он организовал множество экспедиций на территории Сибири, Казахстана и Средней Азии. Ученый является автор археологических открытий мирового масштаба, получивших широкую известность. Среди них - могила скифского царя (курган Аржан-2, Республика Тыва, 2001 год) и замороженного мумифицированного тела скифского воина (Республика Алтай, 2006 год).

"Герман Парцингер - великолепный профессионал. Мы гордимся, что наш институт работает с ним более 20 лет. До сих пор работает экспедиция, где германские коллеги вместе с нами изучают Сибирь. Наши совместные экспедиции неизменно заканчивались неплохими результатами", - отметил советник директора Института археологии и этнографии СО РАН, академик РАН Вячеслав Молодин.

Звание почетного доктора - высшая награда Новосибирского государственного университета. Парцингер стал 19-м ученым, получившим этот титул.