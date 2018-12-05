В иркутской Вихоревке начали подключать холодное водоснабжение

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Аварийные бригады отогрели замерзший участок трубопровода в городе Вихоревке Иркутской области и начали подключать холодное водоснабжение в домах, где оно было прекращено, сообщает в среду правительство региона.

"Усилиями аварийных бригад удалось отогреть участок трубопровода <...> длиной около 70 метров в городе Вихоревка, где ночью в результате сильных морозов (минус 43 градуса) было нарушено холодное водоснабжение 13 жилых домов, городской больницы, двух детских садов", - говорится в сообщении и уточняется, что началось поэтапное подключение объектов. Первая на очереди - больница.

Жителям и в соцучреждения на период отключения холодную воду подвозили.

Как сообщалось, в Вихоревке, где живет 21 тыс. человек, и ранее возникали перебои с подачей горячей воды и отопления. Зимой 2016 года был сорван отопительный сезон из- за выхода из строя котельной "Водогрейная". Она отапливает около 40% жилых домов и ряд соцобъектов. В связи с тем, что на теплоисточнике постоянно возникают проблемы, в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело о халатности.

В декабре того же года министр ЖКХ Иркутской области Андрей Капитонов был отправлен в отставку. В мае 2017 года губернатор Сергей Левченко отправил в отставку мэра Вихоревки Геннадия Пуляева в связи с "многолетним отсутствием решения проблем в коммунальном хозяйстве города".