Выплаты от правительства РФ получат 12 пострадавших при пожаре в "Зимней вишне"

КЕМЕРОВО, 5 декабря. /ТАСС/. Выплаты от правительства РФ на общую сумму 4,6 млн руб. получат двенадцать пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", сообщили ТАСС в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области в среду.

Как сообщалось, распоряжение правительства РФ, согласно которому на выплаты пострадавшим при пожаре выделено 4,6 млн рублей, было опубликовано в пятницу 30 ноября.

"Одному человеку - у него была легкая степень, а теперь тяжелая - доплатят 200 тыс. рублей. Плюс 11 человек - это те кто, получили документы судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести вреда здоровью, то есть они входят в число пострадавших. <…> Они получат по 400 тыс. рублей [из федерального бюджета]", - сказала собеседница агентства.

Как сообщал ТАСС, всего выплаты за вред здоровью получили 65 человек, в том числе 11 человек получили их только из областного бюджета. В департаменте отметили, что именно этим 11 пострадавшим будут перечислены выплаты из федерального бюджета на основании полученных медицинских документов.

"Ранее все эти 12 человек, включая одного пострадавшего, у которого изменена тяжесть вреда здоровью, получили выплаты из областного бюджета", - отметили в ведомстве. За тяжкий вред или средней тяжести были предусмотрены выплаты в сумме 800 тыс. рублей (по 400 тыс. из федерального и регионального бюджетов), за легкий - по 400 тыс. (соотношение также 50 на 50% - прим. ТАСС).

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта, погибли 60 человек, в том числе 37 детей.