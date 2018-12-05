Иркутские врачи впервые провели операцию по трансплантации печени

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Медики Иркутской областной клинической больницы при участии специалистов из Новосибирской области впервые в области провели операцию по трансплантации печени. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Печень и две почки были трансплантированы трем пациентам, состоявшим в листе ожидания на трансплантацию с неизлечимыми стадиями заболеваний. Печень была пересажена 37-летнему мужчине", - уточнил главный врач ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница" Петр Дудин.

Операция длилась более 12 часов, пациент находится под пристальным вниманием врачей. Медиков, выполнивших трансплантацию печени, поздравил губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Он встретился с коллективом и поблагодарил врачей и медсестер.

"Я поздравляю вас с этим результатом и надеюсь, что пациенты успешно пройдут восстановление. Сегодня благодаря вам тяжелобольные люди получают надежду на жизнь. Я понимаю, насколько это было трудно, и как важно не совершать ошибок на этапах операции. То, что вы сделали, говорит о сплоченности вашего коллектива, вы хорошо знаете и понимаете друг друга, иногда даже без слов", - цитирует пресс-служба слова Левченко.

По данным пресс-службы, с 2003 года в областной клинической больнице проводятся операции по пересадке почек. За это время медики провели более 170 операций, в листе ожидания находятся более 40 человек.

Министерство здравоохранения Иркутской области разработало и приняло в октябре 2018 года дорожную карту по развитию трансплантации органов и тканей человека на территории Иркутской области на период с 2018 по 2020 годы. Согласно документу, на базе ГБУЗ "Иркутская ордена "Знак Почета" областная клиническая больница" планируется открыть региональный центр координации органного донорства.