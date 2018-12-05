СК не выявил коррупционной составляющей в деле "черных лесорубов" в Омской области

ОМСК, 5 декабря. /ТАСС/. Следственные органы при расследовании дела о незаконных вырубках реликтового леса в Тарском районе Омской области, о которых местная журналистка рассказала президенту РФ Владимиру Путину, не выявили коррупционной составляющей в действиях высокопоставленных чиновников региона. Как рассказал журналистам в среду руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Омской области Михаил Зайцев.

Омская журналистка 2 марта на форуме ОНФ в Калининграде рассказала Владимиру Путину о проблеме "черных лесорубов" в Тарском районе Омской области и попытках давления на активистов организации, которые борются с незаконными вырубками. 23 апреля глава государства поручил Генеральной прокуратуре проверить выявленные ОНФ факты незаконной рубки леса и соблюдение прав членов организации. Губернатор Омской области Александр Бурков, исполняя обязанности главы региона, заявил, что, на его взгляд, многолетняя вырубка леса не могла происходить "без покровителей на высоком уровне" и обещал принять соответствующие кадровые решения в случае установления конкретных виновных.

"В данном случае как раз по причине того, что руководитель Тарского лесничества фактически был организатором этой деятельности, то они [члены ОПГ] скрывали [эту деятельность от властей]. Если посмотреть формально, то документы, на основании которых осуществлялась порубка, соответствовали требованиям закона. [Нарушения] были выявлены уже в ходе оперативных мероприятий", - сказал Зайцев, отвечая на вопрос ТАСС о том, не покрывало ли руководство Тарского района и высокопоставленные чиновники деятельность "черных лесорубов".

По его словам, к ответственности привлечены начальник и двое работников отдела Тарского лесничества ГУ лесного хозяйства Омской области и двое гражданских лиц. Всего в рамках дела выявлено 158 фактов незаконной вырубки леса. На протяжении нескольких лет члены ОПГ получали данные о жителях района, которые по закону имеют право на рубку леса для использования в личных целях, обманом получили копии их документов, подделывали заявления и заключали от их лица договора на предоставление лесных делян для вырубок. Срубленный лес вывозился из района из реализовывался. Общий ущерб превысил 16 млн рублей.

Проблема "черных лесорубов"

Леса в Омской области занимают около 1 млн гектаров, в них преобладают темнохвойные деревья: ель, пихта, сибирский кедр. По оценкам специалистов, в регионе имеется около 13 миллионов кубометров "деловой" древесины.

Ежегодно, по данным ОНФ, на севере региона "черными лесорубами" вырубаются тысячи кубометров леса. Так, представители федерального агентства лесного хозяйства РФ летом 2018 года выявили в Тарском районе незаконную рубку объемом 3,95 тыс. кубометров на сумму более 42 млн рублей. В ОНФ при этом подчеркнули, что эксперты Рослесхоза обнаружили значительно большее количество нарушений, но не успели их все зафиксировать.

Активисты ОНФ пытались бороться с незаконными рубками, но столкнулись с угрозами и попытками давления. Так, в октябре 2017 года двое жителей Омской области сожгли баню на земельном участке сопредседателя регионального штаба ОНФ Людмилы Жуковой, которая выступает за защиту леса. Подозреваемые были задержаны, но позднее следственный комитет не нашел связи между пожаром и "черными лесорубами".