"Зеленый щит" вокруг Новосибирска займет более 60 тыс. га

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Аграрный комитет Законодательного собрания Новосибирской области поддержал создание вокруг Новосибирска лесопаркового защитного пояса ("зеленого щита") площадью 63 тыс. га. Об этом сообщается в пресс-релизе регионального парламента.

Федеральный закон о "зеленом щите" вступил в силу с 1 января 2017 года и предполагает ограничения на вырубку деревьев вокруг городов. Инициатором закона выступил Общероссийский народный фронт (ОНФ). Изначально создание "зеленого щита" планировалось только вокруг Москвы, однако позднее было решено распространить инициативу и на другие крупные города.

"Комитет Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям поддержал создание вокруг Новосибирска лесопаркового зеленого пояса", - сообщается в релизе. В него, добавили в пресс-службе,"предлагается включить лесные участки в границах земель лесного фонда Искитимского, Колыванского, Мошковского и Новосибирского лесничеств общей площадью 63 тыс. га".

Изначально региональным министерством природных ресурсов и экологии было направлено ходатайство о создании зеленого пояса вокруг Новосибирска на площади 55,3 тыс. га. Однако в ходе проведения общественных слушаний в июне 2018 года природоохранной прокуратурой были высказаны замечания по наличию объектов недвижимости, расположенных на лесных участках

Заместитель председателя аграрного комитета Законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин заявил ТАСС, что не видит необходимости в появлении "зеленого щита" вокруг Новосибирска. "Мое мнение таково, что для Москвы "зеленый щит", видимо, нужен, ввиду ее быстрого роста. Но опасности, что Новосибирск в обозримом будущем дорастет до размеров Москвы, не просматривается, а значит, нам бы лучше сосредоточиться на чем-то более важном для города и для людей", - сказал Субботин. Несмотря на это, комитет принял решение вынести вопрос на рассмотрение сессии Законодательного собрания.

В июле текущего года активистами ОНФ был составлен рейтинг регионов по площади "зеленых щитов". В него вошли Кировская (175 тыс. га) Ивановская (71,6 тыс. га), Тюменская (66,8 тыс. га), Рязанская (68 тыс. га) и Вологодская (65,8 тыс. га) области.