Спортивно-оздоровительный комплекс на площади 20 га могут построить в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Спортивно-оздоровительный комплекс с олимпийским бассейном и крытыми горнолыжными трассами могут построить на левом берегу Новосибирска рядом с будущим ледовым дворцом спорта "Арена - Новосибирск". Он разместится на площади больше 20 га и потребует 3,5 млрд рублей инвестиций, сообщил в среду на инвестиционном совете в правительстве Новосибирской области директор "ВДТ Строй" (входит в группу компаний "Кварсис", построившую в Новосибирске крупнейший в России крытый аквапарк) Андрей Андреев.

"ГК "Кварсис" приступает к реализации нового крупномасштабного уникального инвестиционного проекта "Спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, крытым горнолыжным центром и культурно-досуговым парком в Кировском районе Новосибирска", - сказал он.

Проект планируется реализовать в две очереди. Здание олимпийского бассейна на десять плавательных дорожек и комплекс сооружений культурно-досугового парка разместятся на площади 16 га, общая площадь составит 40 тыс. кв. метров, инвестиции - 2 млрд рублей. Второй очередью на земельном участке 5,6 га будет построен крытый горнолыжный комплекс с раздвижной крышей и длиной трасс 170 метров. Его площадь составит 17 кв. метров, инвестиции - 1,5 млрд рублей.

Сдача всего комплекса в эксплуатацию ожидается в 2024 году. Строительство компания планирует вести за счет собственных и привлеченных средств, но рассчитывает на государственно-частное или муниципально-частное партнерство, параметры которого еще прорабатываются.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил заинтересованность в этом проекте, однако поручил мэрии Новосибирска доработать его к концу февраля 2019 года: "Есть в Новосибирске три территории, к которым определенный интерес, <…> это и территория вокруг будущего ЛДС. Сегодня я не готов сказать, что в этой зоне будет. <…> В целом я предлагаю высказать заинтересованность [в этом проекте] и предложить вам совместно мэрией Новосибирска и министерствами спорта и строительства Новосибирска этот проект дополнительно проработать", - сказал Травников.