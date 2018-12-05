Бюджет Иркутской области на 2019 год приняли с дефицитом 4,2 млрд рублей

ИРКУТСК, 5 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии в среду в окончательном чтении приняли бюджет региона на 2019 год. В соответствии с поправками после первого чтения был перераспределен 1 млрд рублей, сообщила на сессии председатель бюджетного комитета парламента Наталья Дикусарова.

Доходы бюджета утверждены в объеме 142,6 млрд рублей, расходы - 146,8 млрд рублей. Доходная часть больше почти на 16 млрд рублей по сравнению с параметрами бюджета 2018 года до корректировок, расходная - на 13,2 млрд рублей. Доля расходов на соцсферу составляет 71% (104,3 млрд), дефицит бюджета - 4,2 млрд рублей. Верхний предел госдолга заложен на уровне 25,3 млрд рублей.

"В рамках работы над проектом закона об областном бюджете поступили поправки от губернатора, групп депутатов, уполномоченного по правам человека в Иркутской области. Сумма поправок составила почти миллиард рублей", - сказала Дикусарова.

Пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что перераспределить средства удалось за счет уменьшения расходов на обслуживание госдолга. Кроме того, там уточнили, что всего поступило 33 поправки: по инициативе губернатора региона Сергея Левченко в бюджете предусмотрели более 7,7 млн рублей на единовременные выплаты воинам- интернационалистам в связи с 30-летием вывода советских войск из Афганистана, а также дополнительно 18,4 млн рублей - на обеспечение ветеранов труда путевками на санаторно-курортное лечение. Еще 10,9 млн рублей выделяется на приобретение и хранение нефтепродуктов для дизельных электростанций в труднодоступной местности Тофалария, где живут коренные малочисленные народы.

По данным пресс-службы Заксобрания, депутаты включили дополнительно в проект бюджета финансирование капремонта 20 школ и детских садов. Также по их предложению предусмотрены средства на реконструкцию и строительство социальных объектов в городе Усолье-Сибирском в связи с его 350-летием. В целом в бюджете 2019 года заложено 9 млрд рублей на строительство и ремонт 68 объектов школьного и дошкольного образования, 70 объектов здравоохранения, 33 учреждений культуры и 47 спортивных объектов.

В пресс-релизе правительства Иркутской области сообщается, что в 2019 году наибольшие поступления в бюджет прогнозируются от налога на прибыль организаций - 53,1 млрд рублей и налога на доходы физических лиц - 37,6 млрд рублей. За счет налога на имущество организаций область планирует получить 10,9 млрд рублей, от акцизов - 10,4 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета должны составить 18,3 млрд рублей.