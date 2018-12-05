В России создается новая территория опережающего развития в Кемеровской области

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, по которому в России будет создана еще одна территория опережающего развития - "Прокопьевск" - в Кемеровской области.

В документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, уточняется, что новая территория опережающего развития будет специализироваться, в частности, на растениеводстве, животноводстве, охоте и предоставлении услуг в этих областях, на производстве пищевых продуктов, текстильных изделий, одежды, химических веществ, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, машин, оборудования, компьютеров, обработке древесины.

В постановлении правительства определено, что "в течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономическою развития минимальный объем капитальных вложений резидента территории опережающего развития, осуществляемых в рамках инвестиционного проекта, реализуемою указанным резидентом в отношении соответствующих видов экономической деятельности, составляет 2,5 млн. рублей". Еще одно условие - "минимальное количество новых постоянных рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционною проекта резидентом территории опережающего развития в отношении соответствующих видов экономической деятельности, составляет 10 единиц".

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) - это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры. Территории опережающего развития создаются не только для развития отраслей экономики и привлечения инвестиций, но и для создания комфортных условий проживания населения.