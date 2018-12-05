Суд признал банкротом проблемного красноярского застройщика по заявлению Фонда дольщиков

КРАСНОЯРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Суд признал банкротом красноярскую строительную компанию "Реставрация", которая оставила недостроенными 10 домов в регионе, сообщает в среду Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства.

"Пятого декабря Арбитражный суд Красноярского края принял решение о банкротстве ООО СК "Реставрация" на основании заявления Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства... Всего "Реставрация" оставила недостроенными 10 многоквартирных домов, по трем из них компания делала отчисления в фонд", - говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что основанием для подачи заявления о банкротстве стали результаты проверки, проведенной по поручению Минстроя РФ. Были выявлены признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества застройщика.

"Процедура банкротства является единственным возможным механизмом скорейшего завершения строительства объектов ООО "СК Реставрация" и передачи гражданам - участникам долевого строительства их квартир, в том числе с использованием механизмов, предусмотренных законом о Фонде дольщиков", - говорится в документе. В нем также сообщается, что с 10 декабря заработает горячая линия для дольщиков "Реставрации".

Банкротство этой компании стало первым, которое было инициировано Фондом дольщиков после признания несостоятельным подмосковного девелопера Urban Group.

Фонд защиты прав дольщиков был создан в октябре 2017 года в виде публично-правовой компании. Застройщики, привлекающие средства граждан, делают взносы в фонд в размере 1,2% от цены ДДУ. Эти средства могут быть использованы на достройку объектов в случае банкротства застройщика.