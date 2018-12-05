Первый отборочный этап Армейских международных игр - 2019 стартовал в горах на юге Сибири

ТАСС, 5 декабря. Первый отборочный этап среди конкурсов Армейских международных игр - 2019 стартовал в горах Западного Саяна в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс- службой Центрального военного округа.

"За право выхода в следующий этап конкурса по ски-альпинизму "Саянский марш - 2019" соревнуются в том числе подразделения спецназа Центрального военного округа из Самарской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, маршрут, который предстоит пройти командам, имеет протяженность 50 километров с набором высоты до 4 тысяч метров. "При его прохождении участники будут выполнять специальные задания: поиск пострадавшего от лавины и его транспортировку, подъем и спуск по крутым горным склонам на веревках и "кошках", ориентирование в высокогорной местности, стрельба и метание гранат на точность", - уточнили в военном округе.

Ранее сообщалось, что первый конкурс зимнего периода V Армейских международных игр пройдет с 18 по 21 февраля 2019 года в Саянских горах Красноярского края. Армейские международные игры - 2019 пройдут в период с 3 по 17 августа 2019 года. До 2019 года все международные конкурсы игр проходили в летний период.