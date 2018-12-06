Суд обязал сельсовет под Новосибирском ликвидировать свалку, угрожающую полетам самолетов

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Новосибирский районный суд обязал администрацию Криводановского сельсовета ликвидировать полигон бытовых отходов. Расположенная вблизи аэропорта Толмачево (Новосибирск) свалка привлекает птиц и угрожает безопасности полетов самолетов, сообщает в четверг прессслужба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Новосибирский районный суд удовлетворил исковые требования Новосибирского транспортного прокурора, обязав администрацию Криводановского сельсовета ликвидировать полигон твердых бытовых отходов в срок не позднее шести месяцев с момента вступления в силу решения суда", - говорится в сообщении ведомства.

Основанием для предъявления иска стали результаты прокурорской проверки. Было установлено, что в пределах приаэродромной территории Толмачево на принадлежащем Криводановскому сельсовету земельном участке площадью 44,8 тыс. кв. м размещается полигон с пищевыми отходами, привлекающими колонии птиц.

В момент проверки на полигоне насчитали не менее 200 птиц, в том числе коршунов и чаек, представляющих угрозу для движения воздушных судов.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом была назначена эколого-орнитологическая экспертиза, установившая, что полигон ТБО оказывает значимое негативное влияние на безопасность полетов воздушных судов, создавая риски столкновения с птицами.