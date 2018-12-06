Господдержка АПК в Кемеровской области в 2019 году увеличится на 30%

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Господдержка агропромышленного комплекса Кемеровской области в 2019 году будет увеличена на 327,9 млн рублей - до 1 млрд 398 млн рублей, сообщается в четверг на сайте департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Общая сумма господдержки агропромышленного комплекса Кемеровской области на 2019 год запланирована в размере 1 млрд 398 млн 328 тыс. рублей. <…> Указанная сумма на 327 млн 937 тыс. рублей больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении.

Рост произошел за счет средств областного бюджета. "Из федерального [бюджета] на следующий год, напротив, ожидается на 45,19 млн рублей меньше", - отмечается в сообщении. В ведомстве ТАСС уточнили, что в 2018 году из бюджета РФ предусмотрено 701,5 млн рублей, из регионального - 368,8 млн.

По данным департамента, в 2019 году более чем в 2 раза - до 160 млн рублей вырастет финансирование программы по возмещению части затрат на приобретение маточного поголовья крупного рогатого скота, на поддержку племенного животноводства направят более 153 млн рублей, что почти в 1,5 раза больше показателей 2018 года.

Кроме того, вырастет и поддержка развития сельских территорий: финансирование сети образовательных организаций увеличится на 132,8 млн рублей и составит 215,3 млн рублей, на водоснабжение населенных пунктов направят почти 19,3 млн, что на 12 млн больше 2018 года.

В ноябре губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в бюджетном послании заявил, что развитие сельского хозяйства - одно из стратегических направлений для региона, в связи с этим господдержка аграриев будет увеличена из региональной казны.