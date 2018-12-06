Штат таможенного поста в аэропорту Красноярска перед Универсиадой увеличили почти вдвое

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Сибирское таможенное управление (СТУ) перед Универсиадой-2019 увеличило численность сотрудников поста в аэропорту Красноярска с 60 до 107 человек. Это поможет минимизировать время прохождения контроля для участников соревнований и туристов, сообщила в четверг пресс-служба СТУ.
"В преддверии Универсиады Сибирское таможенное управление на 80% увеличило штат таможенного поста "Аэропорт Красноярск" Красноярской таможни, чтобы обеспечить максимально быстрое прохождение таможенного контроля для участников соревнований и туристов", - говорится в сообщении.
В случае необходимости на пост будут дополнительно командированы должностные лица из других таможенных органов.
Подготовку к Универсиаде таможня начала еще в 2014 году. Должностные лица СТУ и Красноярской таможни активно участвовали в разработке технического задания нового терминала красноярского аэропорта, согласовании технологических схем обработки багажа и перемещения пассажиров для организации эффективного таможенного контроля.
Для максимально быстрого и качественного контроля всех прибывающих в Красноярск грузов из Читинской таможни будут направлены два мобильных инспекционно-досмотровых комплекса (МИДК). Они позволяют производить контроль без вскрытия и разгрузки транспортного средства. Сейчас определена специальная площадка и назначен срок начала эксплуатации МИДК - 11 февраля 2019 года.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.