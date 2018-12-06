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Три новосибирских вуза будут готовить кадры для цифровой экономики региона

Сообщается, что в Новосибирске создадут сетевой центр для подготовки государственных служащих

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Ректоры трех новосибирских вузов подписали в среду соглашение о создании в городе сетевого центра для подготовки государственных служащих в рамках реализации национальной программы Новосибирской области "Цифровая экономика". Об этом в четверг рассказали ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) - одного из вузов, который принимает участие в проекте.

Межвузовские центры подготовки кадров для цифровой экономики ранее были созданы в Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке. Новосибирск будет первым городом Сибири, где появится такая образовательная программа, в которой принимают участие Новосибирский государственный университет экономики и управления (НГУЭУ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и НГТУ. В рамках создания образовательного центра НГУЭУ будет отвечать за содержание образования и методику, НГТУ за современные технологии для обучения, а СибГУТИ дополнит проект своими компетенциями в области телекоммуникаций.

"Ректоры НГУЭУ, СибГУТИ и НГТУ сегодня подписали соглашение о создании такого центра подготовки, начинается реализация этого проекта", - сказал собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС заместитель декана факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ и куратор проекта Иван Томилов, данный проект поможет ускорить цифровизацию региона, а также поможет развитию проектов Новосибирской области в сфере цифровой экономики.

"Возникла идея разработки дополнительной профессиональной программы, которая позволит оперативно адаптировать существующие кадры для эффективной работы в условиях цифровой экономики. Поскольку целевой аудиторией являются государственные служащие, повышение их квалификации должно повлиять на эффективность инвестиционных и социальных проектов, качество управленческих решений, адресную поддержку инновационных проектов, снижение административных барьеров для новых инициатив", - сказал Томилов.

Старт обучающего курса "Цифровая экономика" для государственных и муниципальных служащих Новосибирской области в рамках проекта "Центр подготовки кадров в сфере цифровой экономики Новосибирской области" запланирован на февраль 2019 года.

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