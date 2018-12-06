Томские ученые разработали способ определения риска рецидива туберкулеза легких

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно со специалистами Сибирского государственного медуинверситета, областного туберкулезного диспансера и НИИ туберкулеза (Новосибирск) разработали новый подход к выявлению лекарственно устойчивых форм туберкулеза легких, который позволит с точностью до 95% определять пациентов группы риска, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ТГУ.

"Одна из ключевых задач, поставленных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) - положить конец эпидемии туберкулеза к 2030 году, необходимы методы ранней диагностики и эффективной терапии. Ученые разработали новый подход к выявлению лекарственно устойчивых форм туберкулеза легких. Исследователи создали компьютерную модель, которая прошла машинное обучение и может с точностью более 95% определять пациентов группы риска", - пояснили в пресс-службе.

По данным ТГУ, применение этой модели поможет фтизиатру определить степень риска рецидива и подобрать для пациента наиболее эффективный при его форме заболевания набор препаратов. Медики представили базу данных с клиническими показателями 850 больных и информацией о рецидивах. Ученые применили методы машинного обучения и выявили из 120 исходных параметров около 30, на основе которых была построена прогнозная модель. Проверка метода показала в отдельных случаях точность почти до 100%.

По данным ВОЗ, в 2016 туберкулезом заболело более 10 млн человек. На Индию, Китай и РФ пришлось 47% случаев заболеваемости. В России за последние 10 лет доля впервые выявленных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью увеличилась в два раза. На территории Томской области доля впервые выявленных больных за соответствующий период увеличилась в полтора раза.