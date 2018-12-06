В Искитиме ликвидировали аварию на теплотрассе

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Восстановительные работы по ликвидации аварии теплосетей в городе Искитим Новосибирской области, где прорыв теплотрассы привел к отключению теплоснабжения в ряде многоквартирных домов и социальных объектов города при температуре -28 градусов, завершены. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что в результате двух прорывов теплотрассы в городе Искитим в ночь на четверг без отопления остались здания железнодорожного вокзала, бани, техникума, музыкальной школы, а также три многоквартирных и три частных дома. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил экстренным службам города оперативно ликвидировать последствия коммунальной аварии, обратив внимание на сроки устранения причин подобных инцидентов в случае их повторения в будущем.

"По состоянию на 13:00 (9:00 мск) сварочные работы на месте повреждения теплотрассы завершены. В настоящее время в систему отопления подается теплоноситель", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, всего в ликвидации аварии были задействованы 25 человек и 11 единиц техники. 6 декабря в Новосибирской области наблюдается погода без осадков. Ветер 3-8 м/с, температура воздуха до -29 градусов. На дорогах гололедица.