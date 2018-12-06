Глава иркутского поселка в морозы отправил работать кочегарами чиновника и директора ТЭЦ

ИРКУТСК, 6 декабря. /ТАСС/. Глава поселка Юрты в Иркутской области из-за кадрового дефицита на местной котельной отправил работать кочегарами на время сильных морозов своего заместителя и директора компании, эксплуатирующей теплоисточник. Перед ними поставлена задача не допустить размораживания поселка, где проживают 5,2 тыс. человек, сообщил в четверг ТАСС глава поселения Анатолий Горячев.

В Иркутской области на этой неделе установились сильные морозы. Ночью температура воздуха опускается до 46 градусов. В понедельник на поселковой котельной произошел сбой - работники допустили падение температуры на десять градусов, в связи с чем температура в домах у жителей опустилась до 15-17 градусов.

"Серьезные люди, которые отработали на котельной по 15-20 лет, ушли на пенсию, молодежь особо не хочет работать. Приходится самим кое-кого заменять, две ночи директор [эксплуатирующей организации] работал по моему поручению. Я ему сказал: "Иди работай, будешь держать [температуру] как положено, потому что нельзя допустить, чтобы при минус 40 на улице в домах было 15-20 градусов", - сказал Горячев.

По его словам, в ночную смену 4 декабря на теплоисточнике также отработал заместитель главы поселка Петр Подобед.

Горячев отметил, что сегодня в поселке минус 35 градусов. Температура в жилфонде и социальных объектах доведена до нормативной.

Юрты - поселок городского типа в Тайшетском районе Иркутской области.