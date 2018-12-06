В Сибири из-за 30-градусных морозов предприятия снизили уровень выбросов

ТАСС, 6 декабря. Крепкие 30-градусные морозы, которые стоят в Сибири уже третий день, вынудили местные промышленные предприятия снизить уровень выбросов в атмосферу, в ряде регионов наблюдаются аварии теплосетей. На федеральных трассах округа замерзают заглохшие большегрузы, отменяются автобусные рейсы, в особом режиме работают железнодорожники, а иркутским экстренным службам в ночь на четверг даже пришлось спасать от холода циркового верблюда. О текущей обстановке в сибирских регионах - в материале ТАСС.

Аварии и загрязнение воздуха

Сильные морозы провоцируют новые аварии на теплотрассах в регионах Сибири. Специалисты Сибирской генерирующей компании (СГК) в Красноярске второй день ликвидируют порыв трубы отопления, из-за которого снизилась подача тепла в несколько многоквартирных домов на улице Парашютная. Температура в квартирах сейчас составляет 16-18 градусов. "Продолжается монтаж дублирующей трубы. Сейчас идет поквартирный обход, при необходимости мы готовы предоставить людям обогреватели и оплатить счета за электроэнергию", - сказал ТАСС представитель СГК.

В селе Бородино Боградского района Хакасии из-за аварии без централизованного отопления утром в четверг остались 20 двухквартирных домов. Но авария к 10:30 (6:30 мск) была ликвидирована.

"Ситуация смягчалась тем, что у жителей есть печное отопление. Вчера аналогичные проблемы были в поселке Коммунар, но и там есть печное отопление", - сказали ТАСС в республиканском Минстрое. В то же время в ведомстве подчеркнули, сейчас в республике устойчиво низкие температуры, "поэтому любая авария находится на особом контроле".

В некоторых регионах Сибири из-за морозов, при которых повышается концентрация вредных примесей в воздухе, промышленным предприятиям рекомендовано снизить уровень выбросов в атмосферу. По данным ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС", 6 декабря на территории города Новосибирска ожидаются погодные условия, способствующие накоплению вредных примесей, над городом образуется смог. Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов с 15 часов 5 декабря до 15 часов 6 декабря.

Также режим неблагоприятных метеоусловий продлен в Кемерово и введен в кузбасских Новокузнецке и Прокопьевске. Об этом сообщается на сайте администрации Кемеровской области. Предприятиям городов рекомендуется "задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму".

Проблемы с транспортом

Влияют морозы и на транспорт. В Хакасии в связи с сильными холодами отменяют рейсы пассажирских автобусов. В Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области работает круглосуточный телефон для помощи замерзшим водителям в морозы. Кроме того, службы ТУАД настроены на соответствующие частоты радиолюбительских каналов, специалисты регулярно слушают сообщения водителей и в случае необходимости готовы оперативно отреагировать, сообщили в ведомстве.

В связи с морозами на особый график работы переведены все железнодорожные предприятия на территории Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД). "В особом режиме работают путевые бригады, которые выполняют регулярные натурные осмотры путевой инфраструктуры станций и перегонов магистрали. <…> В локомотивных депо проведен дополнительный инструктаж машинистов о порядке действий в сложных метеоусловиях, восстановительные и пожарные поезда приведены в повышенную готовность к работе в экстренных ситуациях, а для сохранения комфортной температуры в пассажирских поездах на станциях производится сверхнормативная заправка вагонов топливом. Кроме того, предусмотрено дополнительное снабжение углем на пунктах остановки по маршруту следования", - сообщили ТАСС в пресс-службе ЗСЖД.

Спасение верблюда

В Иркутской области пожарным и полицейским в ночь на 6 декабря в 45-градусный мороз пришлось спасать циркового верблюда из перевернувшегося на трассе грузовика. Машина перевозила из города Тулун в Железногорск-Илимский двух верблюдов, которые приехали на гастроли с цирком из Сочи. Водитель не справился с управлением, грузовик перевернулся, один из верблюдов погиб, туша придавила второго.

"Спасателям удалось вызволить из покореженного кузова выжившего верблюда по кличке Славик, но найти ночью новую машину для его перевозки не получилось, а ждать до утра из- за сильного мороза было нельзя. Верблюда пришлось перегонять в ближайший поселок Эдучанка. "Караван" возглавлял пожарный автомобиль, за ним следовал верблюд под присмотром погонщика. Шествие длилось пять часов, за это время верблюд преодолел более 20 километров", - говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.

Животное разместили в поселковой пожарной части. Пожарные будут приглядывать за ним, пока не решится вопрос с дальнейшей перевозкой. ГУ МВД России по Иркутской области сообщает, что спасенный верблюд "с аппетитом ест и принимает гостей - местную детвору".

Эстафета в морозы

Несмотря на морозы, в Сибири продолжается эстафета огня Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. Барнаул готовится принять эстафету 8 декабря. Когда 25 факелоносцев пробегут по улицам, в городе прогнозируется температура около 20 градусов ниже нуля. По словам заместителя директора "Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года" Стеллы Алексеевой, форма у факелоносцев очень теплая и замерзнуть они не успеют.

"Мы не сдаем нормативы по бегу - мы очень медленно бежим, дистанция - от 140 до 200 метров. <...> Та форма, которая выдается факелоносцам, - очень теплая, у них есть возможность под куртку, которую мы выдаем, надеть свою теплую куртку, они надевают варежки, надевают шапочки, их забирают в теплый автобус. Те 100 метров, которые нужно пройти пешком, труда не составят, а вот эмоциональная нагрузка <...> - ты не будешь думать о том, что тебе холодно - ты гордо понесешь факел", - сказала Алексеева, отвечая на вопрос ТАСС.

Не ожидается проблем с эстафетой и в Новосибирске. Она пройдет через город 11 декабря. Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов заявил в среду в пресс-центре ТАСС, что новосибирские факелоносцы и зрители готовы к морозной погоде.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, морозы в Сибири продержатся как минимум до субботы. В Томской и Кемеровской областях 6 декабря температура воздуха составит минус 40-43 градуса. В Новосибирской области, Алтайском крае и Республике Алтай в эти дни ночью будет около минус 30 градусов, днем - 20-25 градусов мороза.