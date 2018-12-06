Энергетики восстановили электроснабжение в Кузбассе, нарушенное из-за аварии на подстанции

КЕМЕРОВО, 6 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение потребителей Топкинского района Кемеровской области, где утром из-за прорыва в системе отопления подстанции в мороз без света остались 8 тыс. человек, восстановлено, сообщается в пресс-релизе филиала "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС" в четверг.

Ранее сообщалось, что на подстанции из-за низких температур произошел прорыв в системе отопления и выброс пара, что привело к отключению оборудования энергообъекта. Когда произошла авария, в 17 населенных пунктах частично были отключения электроэнергии, без света оставались около 8 тыс. человек, днем их количество снизилось до 4 тыс.

"Специалисты филиала ПАО "МРСК Сибири - "Кузбассэнерго - РЭС" восстановили электроснабжение всех социально значимых объектов и бытовых потребителей населенных пунктов Топкинского района", - говорится в сообщении. В областном штабе по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей ТАСС уточнили, что время восстановления подачи электроэнергии составило 5 часов 44 минуты.

По данным компании, в настоящее время бригады проводят дополнительное обследование оборудования подстанции для выявления возможных последствий воздействия пара.

Ранее сообщалось, что температура воздуха в Топкинском районе утром составляла 27 градусов ниже нуля, в целом по региону местами было до минус 40 градусов.