Проживающие у объектов Универсиады жители Красноярска должны аккредитовать свои автомобили

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Жители Красноярска, проживающие возле объектов Универсиады, которая пройдет в городе в марте 2019 года, должны получить аккредитацию на свои автомобили. Об этом в четверг сказал журналистам первый вице-мэр города Владислав Логинов.
"К аккредитации жителей районные администрации приступили <...>. При наличии соответствующих документов жители домов, расположенных возле объектов Универсиады, смогут приезжать [на личных автомобилях] к своим домам", - сказал Логинов.
По его словам, будут определены специальные маршруты для транспорта. Для получения аккредитации необходимо предоставить в районную администрацию копии документов о месте проживания и автомобиле.
В мэрии уточнили, что периметр безопасности вокруг спортивных объектов составит 1-2 километра. Организациям, попадающим в периметр ограничения движения, необходимо аккредитовать только служебные автомобили. Для личных автомобилей всех сотрудников предприятий и организаций доступ в периметр ограничения движения будет запрещен.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.