В Красноярске перед Универсиадой отловят и отправят в приюты бродячих собак

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Бродячих собак в Красноярске отловят и отправят в приюты для передержки, чтобы обеспечить безопасность гостей и участников Универсиады, которая пройдет в марте 2019 года. Об этом в четверг сообщил журналистам первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.
"Будет плохо, если какая-то бродячая собака укусит спортсмена и он не выступит на соревнованиях. Мы должны эти риски предотвращать. <...> Безнадзорные животные в рамках [муниципального] контракта будут отлавливаться и направляться в приюты передержки", - сказал Логинов.
От также не исключил, что в Красноярске возможны дополнительные меры безопасности.
"Есть группы лиц, от которых наверняка можно ожидать что-то негативное. При таком скоплении людей этот риск надо исключить", - подчеркнул Логинов.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.