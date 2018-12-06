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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

В Красноярске перед Универсиадой отловят и отправят в приюты бродячих собак

В мэрии пояснили, что такое решение принято ради безопасности гостей и участников соревнований

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Бродячих собак в Красноярске отловят и отправят в приюты для передержки, чтобы обеспечить безопасность гостей и участников Универсиады, которая пройдет в марте 2019 года. Об этом в четверг сообщил журналистам первый вице-мэр Красноярска Владислав Логинов.

"Будет плохо, если какая-то бродячая собака укусит спортсмена и он не выступит на соревнованиях. Мы должны эти риски предотвращать. <...> Безнадзорные животные в рамках [муниципального] контракта будут отлавливаться и направляться в приюты передержки", - сказал Логинов.

От также не исключил, что в Красноярске возможны дополнительные меры безопасности.

"Есть группы лиц, от которых наверняка можно ожидать что-то негативное. При таком скоплении людей этот риск надо исключить", - подчеркнул Логинов.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В марте 2019 года зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.

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РоссияЗимняя Универсиада-2019 в КрасноярскеКрасноярский край
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