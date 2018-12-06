Четыре пассажира маршрутки пострадали в ДТП с грузовой "ГАЗелью" под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Четыре пассажира пострадали в результате столкновения в четверг маршрутного такси ГАЗ "Луидор" с грузовой "ГАЗелью" в городе Бердске Новосибирской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
"ДТП произошло в 14:30 по местному времени (10:30 мск), - сообщил собеседник агентства. - В результате ДТП пострадали четыре пассажира, которым оказана медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.
По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку для установления всех обстоятельств дорожного происшествия.
Как уточнили в полиции, трое пассажиров в результате ДТП получили ушибы и ссадины, одна женщина 1958 года рождения госпитализирована с переломами ребер и берцовой кости.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на дороге, где произошло ДТП, наблюдался сильный гололед.