Мэра города в Омской области подозревают в незаконном хранении оружия

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мэра города Называевск Омской области Виктора Лупиноса по статье УК РФ "Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов". Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.
"Следственными органами СК РФ по Омской области в отношении главы города Называевска Омской области Виктора Лупиноса возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов")", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, мэр города приобрел и хранил в своем доме в Называевске незарегистрированную однозарядную винтовку калибра 5,6 мм модели "ТОЗ-8М" и не менее 108 патронов различного калибра. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УФСБ России по Омской области. Оружие и боеприпасы при проведении оперативно-розыскных мероприятий были изъяты.
Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что причиной проведения обыска стала поступившая информация о том, что в Называевском районе постоянно охотится группа лиц, которая использует незарегистрированное оружие. Силовики также провели обыск у охотинспектора управления по охране животного мира Омской области Владимира Иванцова, у которого также обнаружено нелегальное оружие, и других сотрудников управления, хранящих боеприпасы. О возбуждении уголовных дел в отношении этих лиц не сообщается.