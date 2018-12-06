Храм на Алтае, где крестили Михаила Калашникова, передадут РПЦ

БАРНАУЛ, 6 декабря. /ТАСС/. Церковь Знамения в селе Курья Алтайского края, в которой крестили будущего конструктора Михаила Калашникова, в 2019 году будет передана Русской православной церкви. Сейчас там завершаются ремонтно-реставрационные работы, сообщили в четверг в пресс-службе правительства края со ссылкой на губернатора Виктора Томенко.
"Глава региона сообщил об этом в Москве 6 декабря на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения конструктора - мероприятие провел министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Томенко сообщил, что ремонтные работы планируется завершить летом 2019 года. Торжественное открытие и освящение храма состоится в октябре, после чего он будет передан РПЦ", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе, еще в советское время храм стал муниципальной собственность и является таковой до сих пор. Воссоздание исторического облика храма проводится за счет спонсорских средств. Мозаичные иконы на фасадах и в алтаре выполнены на Колыванском камнерезном заводе из местного поделочного камня - коргонского порфира.
Запланировано, что в регион в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Калашникова, в Мемориальном музее в Курье откроется новая интерактивная музейная экспозиция - в нее войдет подаренный музею личный автомобиль конструктора ВАЗ-21310 LADA 4х4. В Барнауле пройдет всероссийская конференция, где обсудят вопросы становления ОПК в Сибири.
Как сообщалось ранее, в Алтайском крае в течение нескольких создают мемориальный комплекс в центре Курьи, построен Дворец культуры и искусств. При непосредственном участии Михаила Калашникова был создан Мемориальный музей его имени в отреставрированном здании церковно-приходской школы, где учился конструктор.
Михаил Калашников родился 10 ноября 1919 года на Алтае. Советский конструктор - создатель самого популярного оружия в истории - АК-47: автомат появился в 1947 году и производится в разных странах мира по сей день. Именем изобретателя назван концерн - крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Калашников умер 23 декабря 2013 года на 95-м году после продолжительной болезни.