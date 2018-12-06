Режим "черного неба" ввели в Красноярске до вечера пятницы

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий, известный среди жителей как режим "черного неба", введен в Красноярске до вечера пятницы. Об этом в четверг сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"С 19:00 (15:00 мск) 6 декабря 2018 года до 19:00 (15:00 мск) часов 7 декабря 2018 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.
Во время визита в Красноярск в начале февраля президент России Владимир Путин предложил разработать единый трехсторонний план правительства РФ, промышленных предприятий и краевого руководства по оздоровлению экологической ситуации в Красноярске. Краевые власти направили план по улучшению экологии региона на согласование в правительство РФ. На его реализацию из федерального бюджета требуется 25 млрд рублей.