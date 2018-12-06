Более 117 тыс. человек лечились в стационарах Томской области в 2018 году

ТОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Более 117 тыс. человек получили помощь в больничных стационарах Томской области с начала 2018 года. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс- службе администрации региона.
"За десять месяцев 2018 года 117 тыс. 577 человек получили медицинскую помощь в больничных стационарах Томска и Томской области. Территориальный фонд ОМС направил на эти цели более 6 млрд рублей", - сказал представитель пресс-службы.
Основными причинами плановых госпитализаций в стационары являются хронические болезни системы кровообращения, новообразования и болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. "Среди причин экстренной госпитализации также беременность, роды и послеродовый период, инсульты и инфаркты, пневмонии и бронхиты. Наибольшее количество случаев госпитализации приходится на медицинские организации Томска", - цитирует пресс-служба слова замначальника департамента здравоохранения региона Елены Шаталовой.
По ее словам, большинство госпитализированных в Томске приходится на Томскую областную клиническую больницу, клиники СибГМУ, городскую клиническую больницу № 3 им. Б. И. Альперовича, роддом № 4, а также больницу скорой медицинской помощи № 2. В районах Томской области наибольшее количество случаев экстренной госпитализации приходится на первичные сосудистые отделения Колпашевской, Асиновской, Стрежевской больниц.