В МЧС назвали причины пожаров в двух школах в Иркутской области

ИРКУТСК, 7 декабря. /ТАСС/. Причиной пожара в школе поселка Алексеевск Иркутской области, где 5 декабря полностью сгорело основное здание учебного заведения, стали нарушения при отогреве труб. Пожар в школе села Верхний Кукут, произошедший в тот же день, начался из-за перекаливания печи, сообщается в пятницу в пресс-релизе ГУ МЧС по Иркутской области.
"Обследование мест пожаров, произошедших в селе Верхний Кукут и в поселке Алексеевск, позволило установить причины произошедшего <…> Пожар в здании школы поселка Алексеевск произошел в результате нарушения требований безопасности при проведении ремонтных регламентных работ по отогреву систем отопления. В подвальном помещении обнаружена паяльная лампа, с помощью которой, очевидно, отогревалась перемерзшая система водоснабжения. В школе села Верхний Кукут работник допустил перекаливание печи и оставил ее без присмотра", - говорится в сообщении.
Дознаватели МЧС проводят доследственные проверки в отношении должностных лиц в обоих населенных пунктах. По их результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.
В селе Верхний Кукут пожар произошел ночью, в поселке Алексеевск днем во время уроков. В Алексеевске из школы эвакуировали 96 человек, никто не пострадал. В день пожаров установились сильные морозы, температура воздуха опускалась до 45 градусов.